"Война – это ад": США признались в отказе от "глупых" правил ведения боевых действий

Американцы не тратят время и жизни впустую. Никаких глупых правил ведения боевых действий, никакого государственного строительства, никакого укрепления демократии – США сражаются, чтобы победить, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По словам Хегсета, Иран создавал мощные ракеты и беспилотники, чтобы создать щит для своих амбиций ядерного шантажа. Но режиму, который скандировал "смерть Америке" и "смерть Израилю", была подарена смерть от Америки и Израиля, заявил американский министр войны.

Как утверждает глава Пентагона, Тегеран не вел переговоры; Иран тянул время, чтобы пополнить свои запасы ракет и возобновить свои ядерные амбиции. США не начинали эту войну - но при Трампе заканчивают ее на условиях "Америка прежде всего". Если кто-то убивает американцев, угрожает американцам где-либо на Земле, США будут преследовать его без извинений и без колебаний, и убьют его, пригрозил Хегсет.

Усилия такого масштаба будут сопряжены с жертвами. Война - это ад, и всегда будет таковой. Но амбиции Вашингтона не утопичны, они реалистичны: это не Ирак, это не бесконечно, утверждает министр войны США.