Кому и что Умар Джабраилов написал в последнем смс за несколько минут до смерти

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой. Похоронят Джабраилова 3 марта в Чечне.

Официальных подробностей о смерти бизнесмена пока нет, поэтому его гибель обрастает все новыми слухами. В Сети вспомнили, что один раз Джабраилова уже спасли при попытке суицида, но второй раз сделать это не получилось. Хотя бизнесмен за несколько минут до рокового шага предупреждал, что собирается наложить на себя руки.

По данным Telegram-канала "112", Умар отправил смс своей охране. Предприниматель написал, что хочет покончить с собой. Как только сообщение пришло, все сотрудники Джабраилова сразу же побежали в его апартаменты. К тому моменту бизнесмен уже был без сознания.

В последний год у предпринимателя были финансовые проблемы. Джабраилову по решению налоговой заблокировали операции по банковским счетам. Чтобы рассчитаться с долгами, он продал свой особняк на Рублевке. Кроме того, бизнесмен фигурировал в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Однако дочь Умара Альвина утверждает, что ее отец не покончил с собой. Она считает, его "заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу".