Живущая в Дубае невестка певицы Валерии боится взрывов, но возвращаться в Россию не хочет

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин несколько лет назад приобрели недвижимость в Дубае. Это позволяет семье знаменитостей часто отдыхать в Эмиратах. А детям артистки настолько понравилась теплая страна, что они переехали туда. Сейчас в ОАЭ живут все трое наследников Валерии: 27-летний Арсений с женой Лианой и двумя детьми, 31-летний Артемий и 32-летняя Анна.

На фоне тревожных новостей из Дубая невестка Валерии Лиана Шульгина вышла на связь в своем Telegram-канала и рассказала об обстановке в Эмиратах. Лиана обосновалась в ОАЭ незадолго до Нового года, ей очень нравится местный климат и близость моря, поэтому даже учитывая, что вокруг раздаются взрывы, возвращаться в Россию они с мужем не хотят.

Лиана говорит, что старается не поддаваться панике. Пятилетняя Селин и девятимесячный Мирон пока не понимают, что происходит, поэтому ведут себя спокойно.

"Сейчас обстановка у нас более-менее спокойная! Ночью были взрывы постоянно", — посетовала Лиана.

Подписчики попытались уговорить Шульгину вернуться на Родину, хотя бы ради безопасности детей. В ответ Лиана призналась, что малышам лучше находиться в тепле, чем в промозглой России.

"Очень любим Дубай, четыре года назад пробовали, но вернулись, после этого каждый раз возвращались к этому вопросу! В прошлом году после зимовки, решили, попробовать снова, плюс зимой с детками конечно лучше в тепле", — пояснила Лиана.