"Мне не бывает скучно": Главные заявления Трампа по ситуации с Ираном

Вашингтон изначально рассчитывал закончить операцию против Ирана за четыре-пять недель. Однако в случае необходимости США могут ее продлить, заявил американский президент. Дональд Трамп выступил на церемонии вручения наград в Белом доме.

По словам Трампа, это последний шанс Штатов устранить "невыносимые угрозы", исходящие от "больного и зловещего" режима в Тегеране. Американский лидер утверждает, что США уже значительно опережают прогнозы по срокам - однако есть возможность продержаться гораздо дольше, передает ТАСС.

Американский лидер напомнил: кто-то сказал, что если президент захочет завершить операцию быстро, то по окончании ему станет скучно. Трамп утверждает, что ему не наскучит военная операция против Ирана – с этим утверждением согласился и глава Пентагона Пит Хегсет.

Как сообщалось ранее, Трамп не исключил ввода войск в Иран. Американский лидер заявил, что у него на примете уже имеются "три очень хороших избранника". Однако назвать их имена президент США отказался.