Дипломат Попов: Война в Иране – ошибка Трампа, будут серьезные последствия

Насколько серьёзны заявления Трампа о возможности завершить боевые действия против Ирана за 4 недели? На что рассчитывает Вашингтон, призывая иранцев сменить режим? И есть ли риск вовлечения в этот конфликт других стран региона?

Развитие событий вокруг Ирана Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Своими оценками поделится дипломат и историк, в прошлом - посол нашей страны в ряде государств Ближневосточного региона Вениамин Попов.

"Я могу сказать, что эта война – очень серьезное событие. Это рубежное событие. И я думаю, что это большая ошибка Трампа. Он, конечно, пассионарный политик, но здесь будут серьезные последствия – и для Америки, и для всего мира", - отметил он.

