Нетаньяху появился на публике после сообщений об иранском ударе по его офису

Важнейшим усилием по спасению мира назвал Биньямин Нетаньяху операцию против Ирана. Премьер-министр Израиля отметил, что к усилиям Тель-Авива присоединился и президент США Дональд Трамп.

Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису, пишет The Jerusalem Post. Премьер Израиля отметил, что выступает в месте, которое подверглось иранской бомбардировке. Он утверждает, что власти Ирана нападают на мирных жителей - в то время как Израиль нападает на иранские власти, чтобы защитить мирных жителей.

О ракетном ударе Ирана по офису премьер-министра Израиля ранее заявил Корпус стражей исламской революции. Однако позже эту информацию опроверг информированный израильский источник.