Семенович вступилась за певицу Славу после страшного позора

Певица Слава опозорилась во время концерта в Пензе. Артистка странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Несколько возмущенных женщин забрались на сцену и заявили певице, что та "фанерщица" и потребовали вернуть деньги за отвратительный концерт.

К возмущенным жительницам Пензы присоединились и другие зрители. В Сети выставили видео с выступления и раскритиковали Славу, которая якобы все время пела под фонограмму, а когда пыталась спеть вживую, не попадала в ноты.

Певица не стала отмалчиваться. Артистка заявила, что это была намеренная провокация. "Эти с*** собрали свою банду и стали требовать вернуть деньги за билеты. Я сказала: хорошо, это мой последний концерт в туре, я болею и не слышу, что пою, возможно вы и правы. Мы вернем вам деньги сразу с нашего кэша. Но их это не устроило..." — сообщила Слава.

На кадрах певица плакала и пыталась объяснить, что плохо себя чувствует из-за болезни и принятых лекарств. Слава обронила, что хочет свести счеты с жизнью после этого позора.

На выручку подруге пришла Анна Семенович. Она устроила отлуп критикам Славы. "Как мерзко себя повели себя женщины, которые были пьяные, которые вываливались на сцену, махали бумагой перед лицом у артистов, непотребно себя вели…" — пристыдила бывшая "блестящая" зрителей пензенского концерта.

Семенович отметила, что Слава всегда выкладывается на выступлениях на все 100%, и даже не жалеет себя, выходя на сцену больной. "Настя, я с тобой, моя любимая, я знаю, какая ты труженица. Как ты больная, с отитом, но ты выходишь на сцену, потому что люди купили билеты и пришли на тебя смотреть, потому что они хотят в выходной день зарядится твоей энергией, позитивом", — обратилась Анна к подруге.

Семенович добавила, что есть отвратительные женщины, которые мерзко себя ведут. Артистка пригрозила, что такое хамство нельзя оставлять без ответа.