Первый за трое суток самолет прибыл в Шереметьево из Абу-Даби

Самолет рейсом из Абу-Даби прибыл в Шереметьево. В московском аэропорту отметили, что это первый рейс за почти трое суток с момента массовой отмены полетов.

Ранее сайт Flightradar сообщал о вылете самолета в Москву из Абу-Даби. Прогнозировалось его прибытие в российскую столицу примерно в 19.16 по московскому времени. Этим бортом прибыли пассажиры, не сумевшие вылететь 28 февраля, передает "Звезда".

Полеты из Абу-Даби массово отменили с началом операции США и Израиля против Ирана. В понедельник в небе над столицей ОАЭ были замечены первые самолеты после введения ограничений. Тем не менее, сроки открытия воздушного пространства над Эмиратами пока неизвестны.