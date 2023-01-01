Что случилось с носом Умара Джабраилова, погибшего в центре Москвы

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет.

После публикации архивных фотографий Джабраилова, пользователи Сети ахнули. Многие запомнили бизнесмена красавцем с идеальными чертами лица. "Он очень любил женщин и сам был привлекательным, сексуальным, интересным человеком", — так описала бизнесмена Анастасия Волочкова.

Но на более свежих снимках Умар уже не так привлекателен. Его внешность сильно изменилась, а в глаза бросается изуродованный нос. Что случилось с носом, несколько лет назад в интервью Ксении Собчак объяснил сам Джабраилов.

"Это результат травмы. Когда я ехал в колонию в Чечне, справа от нашего автомобиля разорвался фугас. Моя рука попала на разбитое стекло, и когда машину подбросило, мне просто отрезало кисть", — рассказал бизнесмен.

Джабраилов тогда признался, что обращался к пластическому хирургу, он хотел вернуть свою внешность. Но в итоге пережил несколько операций, которые не дали ожидаемого результата.

"У меня здесь нет кости. Поэтому у меня гуляет челюсть. Потому что мне поставили импланты и моя пасть стала как у лошади Пржевальского. Мне просто надо было сделать операцию на нос. Мне не повезло с хирургом. Он сделал все некачественно, недобросовестно. Три операции – одна хуже другой. В итоге занесли инфекцию, и нос стал проваливаться. Потом из ребра вытащили хрящ и кое-как восстановили форму", — делился Умар в беседе с Ксенией в 2023 году.

(Фото смотрите по ссылке)

Напомним, тело предпринимателя нашли 2 марта в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой. Похоронят Джабраилова 3 марта в Чечне.

В последний год у предпринимателя были финансовые проблемы. Джабраилову по решению налоговой заблокировали операции по банковским счетам. Чтобы рассчитаться с долгами, он продал свой особняк на Рублевке. Кроме того, бизнесмен фигурировал в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Однако дочь Умара Альвина утверждает, что ее отец не покончил с собой. Она считает, его "заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу".