Самые сильные удары США по Ирану еще впереди

Cледующая фаза атаки на Иран будет суровее, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в разговоре с журналистами.

Тем временем президент США Дональд Трамп считает, что если бы не он, то Иран уже три года назад имел бы ядерное оружие.

"Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ей позволили сохраниться, мир сейчас был бы совершенно другим местом", — написал 3 марта американский лидер в соцсети Truth Social.

Другие заявления Марко Рубио:

— США и Иран не ведут сейчас переговоры;

— Соединенные Штаты действуют в полном соответствии с американским законодательством при проведении операции против Ирана;

— США, возможно, будут играть роль в управлении Ираном в будущем;

— Американские военные на данном этапе занимаются уничтожением запасов иранских баллистических ракет;

— США не стали бы умышленно бить по гражданским объектам в Иране;

— Трамп не исключает возможность проведения наземной операции в Иране;

— Иран через год имел бы столько ракет, что операция против него была бы невозможна.

Вчера в видеообращении к Ирану Трамп призвал КСИР сложить оружие, иначе иранцы столкнутся с "неминуемой смертью".