Самые сильные удары США по Ирану еще впереди

Cледующая фаза атаки на Иран будет суровее, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в разговоре с журналистами.
Тем временем президент США Дональд Трамп считает, что если бы не он, то Иран уже три года назад имел бы ядерное оружие.
"Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ей позволили сохраниться, мир сейчас был бы совершенно другим местом", — написал 3 марта американский лидер в соцсети Truth Social.
Другие заявления Марко Рубио:
— США и Иран не ведут сейчас переговоры;
— Соединенные Штаты действуют в полном соответствии с американским законодательством при проведении операции против Ирана;
— США, возможно, будут играть роль в управлении Ираном в будущем;
— Американские военные на данном этапе занимаются уничтожением запасов иранских баллистических ракет;
— США не стали бы умышленно бить по гражданским объектам в Иране;
— Трамп не исключает возможность проведения наземной операции в Иране;
— Иран через год имел бы столько ракет, что операция против него была бы невозможна.
Вчера в видеообращении к Ирану Трамп призвал КСИР сложить оружие, иначе иранцы столкнутся с "неминуемой смертью".