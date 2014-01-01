Российские школы пять раз за неделю стали объектом атак ВСУ

Российские школы пять раз за неделю стали объектом целенаправленных атак ВСУ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании международной организации.

Он подчеркнул, что мало кто вспоминает, как дети Донбасса с 2014 года росли под украинскими обстрелами.

Главные заявления Василия Небензи на заседании СБ ООН:

— РФ не наносит целенаправленных ударов по образовательным учреждениям;

— Россия последовательно выступает за защиту детей и соблюдение принципа неприкосновенности образовательных учреждений;

— Обвинения России в якобы похищении 20 тысяч украинских детей являются беспочвенными, нет никаких доказательств этому;

— Вооруженный конфликт — это враг образования во всех смыслах этого слова;

— Войны ведутся в том числе с целью лишить детей возможности учиться, Россия знает об этом не понаслышке;

— РФ никогда не забудет ужасы нацизма, не допустит его возрождения и не позволит лишить мир русской культуры;

— Технологии дистанционного обучения не могут заменить полноценного образования;

— Онлайн-среда — это место распространения экстремистских идеологий, необходимо помнить об этом;

— Дети без образования становятся "легкой добычей" для экстремистов и террористов;

— ООН должен убедиться, что разработчики цифровых решений соблюдают национальные законы государств.

Заседание Совбеза было посвящено детям в зонах конфликта. Его возглавила жена Дональда Трампа Мелания. Это первый подобный случай в истории.