Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на нападение на посольство США в Эр-Рияде, сообщил журналист NewsNation. Американский лидер заявил, что ответные меры последуют и после гибели американских военнослужащих.

"Скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и за гибель американских военнослужащих", — сказал Трамп.

Сегодня в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва произошел пожар. Посольство США в Эр-Рияде в момент удара иранского беспилотника было пустым, пострадавших нет, сообщает Fox News.

Президент США также рассказал, что в ближайшее время станет известно, кто контролирует Иран. Он добавил, что не видит необходимости в введении войск США в исламскую республику.

Трамп отметил, что его не беспокоит угроза атак на американские объекты и по территории США, потому что "это часть войны".