Уиткофф: США осознавали, что сделки с Ираном не будет

В ходе второго раунда переговоров с Ираном США поняли, что сделки с Тегераном не будет, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что третий раунд был последним шансом. По словам Уиткоффа, Иран на переговорах сразу заявил о неотъемлемом праве Тегерана на обогащение ядерных материалов.

"Иранские переговорщики сказали нам, что у них есть неотъемлемое право на обогащение всего ядерного топлива, которое у них есть. С этого они начали свои переговоры. Мы ответили: "Президент [США] полагает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас", — сказал он.

Уиткофф рассказал, что такое заявление Ирана в ходе переговоров сильно озадачило американскую сторону. По его словам, позиция Тегерана стала "отправной точкой" для заключения сделки.

В конце февраля глава иранского МИД подчеркнул, что Иран готов на всё, чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы. Об этом иранские переговорщики сообщали американской стороне.