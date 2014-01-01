Небензя рассказал о целенаправленных атаках ВСУ на российские школы

Вооруженные силы России при проведении спецоперации строго придерживаются норм международного гуманитарного права и никогда не наносят целенаправленных ударов по учебным учреждениям. Об этом заявил наш постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, посвященного защите детей и образования в условиях конфликтов. Оно прошло под председательством первой леди США Мелании Трамп.

Обращаясь к собравшимся, Небензя подчеркнул, в ходе любой войны дети - помимо своей воли - оказываются отрезанными от школ, учителей и сверстников, попадая в ситуацию изоляции и постоянного стресса. Дипломат также отметил, что порой защита детей является инструментом политических манипуляций, когда недопустимым образом ярлыки нарушителей навешиваются на одних, а преступления других замалчиваются.