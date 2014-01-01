Вооруженные силы России при проведении спецоперации строго придерживаются норм международного гуманитарного права и никогда не наносят целенаправленных ударов по учебным учреждениям. Об этом заявил наш постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, посвященного защите детей и образования в условиях конфликтов. Оно прошло под председательством первой леди США Мелании Трамп.
Обращаясь к собравшимся, Небензя подчеркнул, в ходе любой войны дети - помимо своей воли - оказываются отрезанными от школ, учителей и сверстников, попадая в ситуацию изоляции и постоянного стресса. Дипломат также отметил, что порой защита детей является инструментом политических манипуляций, когда недопустимым образом ярлыки нарушителей навешиваются на одних, а преступления других замалчиваются.
"Немногие знают о том (точнее не хотят знать), что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны вооруженных сил Украины 5 раз, о том, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удаленном формате, что для российских школьников из целого ряда регионов обязательными стали отработки навыков безопасного поведения в случае артобстрела, атаки БПЛА, захвата заложников, эвакуации и оказании первой помощи. Не помнят и о том, что дети Донбасса выросли под обстрелами ВСУ с 2014 года и стали взрослыми, а сотни детей погибли и были покалечены", - рассказал Небензя.