Дмитриев отметил мощное послание президента ОАЭ

Появление президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в торговом центре Dubai Mall в Дубае — это мощное послание. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал появление в интернете кадров, запечатлевших посещение лидером ОАЭ молла в то время, как Ближний Восток оказался в очередном витке жесткой эскалации конфликта. США и Израиль продолжают военные операции против Ирана, который в ответ атакует объекты американцев на территории других государств, в том числе — стран Персидского залива.

Как отметил спецпосланник президента России, "устойчивые ОАЭ - одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание" (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что президенты России и ОАЭ обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по развитию событий в регионе. С обеих сторон была акцентирована необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу.

С 3 марта начнутся вывозные рейсы из ОАЭ для россиян, которые не могут покинуть страну — воздушное пространство закрыто из-за военных атак. "Аэрофлот" уже анонсировал три рейса для пассажиров, застрявших в стране.