Норвежские истребители встретились в небе с "Русскими витязями"

Норвежские истребители F-35А встретились с российскими Су-35 из группы "Русские витязи" над Баренцевым морем.

F-35A пятого поколения поднялись в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которых, в свою очередь, сопровождали Су-35.

Сообщается, сто норвежские истребители якобы установили визуальный контакт и обеспечили контролируемое сопровождение.

Необычность встречи заключается в том, что Су-35 чаще всего используют для выполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу и военных парадах, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см.