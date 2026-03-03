CNN узнал о повреждении ядерного объекта в Натанзе

Ядерный объект в иранском Натанзе получил повреждения в результате военных ударов США и Израиля по Ирану.

Об этом 3 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor, которая специализируется на пространственной разведке.

"Повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания", - говорится в сообщении.

Не исключено, что удары были нанесены по точкам доступа к подземным сооружениям объекта. Снимок разрушений подтверждает нарастающее напряжение в регионе, подчеркнул телеканал.

Ядерный объект в Натанзе считается одним из ключевых военных объектов Ирана и крупнейшим центром обогащения урана в стране.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что никаких признаков повреждения ядерных объектов Ирана нет.