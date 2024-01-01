"Работать намного сложнее, чем подсосаться к кому-то": Седокова раскрыла истинные мотивы родни Тиммы

Недавно в Хорошевский суд Москвы поступил иск от родственников покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы к его вдове Анне Седоковой. Родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша требуют раздела совместно нажитого с бывшим супругом певицы имущества.

Однако сама Анна Седокова уверена в своей правоте. Певица утверждает, что никогда ничего не брала у бывшего мужа, сама на все заработала и нанесла ответный удар родственникам Яниса Тиммы. Артистка заявила, что экс-супруга баскетболиста и так живет в квартире, которую он оставил сыну, а ее нынешний избранник ездит на автомобиле Тиммы. По мнению Седоковой, родственники покойного спортсмена просто хотят поживиться за ее счет.

"Я бы очень хотела, чтобы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу, пронося пользу другим. У меня старший ребенок в 21 год работает на двух работах и учится. Я с 14 лет работаю. Да, работать намного сложнее, чем подсосаться к кому-то и тянуть с него деньги. Но работа приносит удовольствие. И знаете, на абсолютно каждое слово у меня есть бумажка по каждому вопросу. Встретимся в суде, мои жадные бездельники! Посмотрим, на чьей стороне правда", - высказалась на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Седокова.

Напомним, что год назад в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года покончил с собой Янис Тимма. Певица тяжело переживала уход бывшего мужа и даже попала в больницу с нервным срывом.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>