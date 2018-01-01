Владимир Машков прокомментировал слухи о завершении кинокарьеры

В последнее время Владимир Машков больше занят заботами театра, будучи на руководящей должности. Три года назад состоялась премьера фильма "Вызов" с участием Владимира Машкова, а затем после долго перерыва зрители увидели картину "В списках не значился", где актер также сыграл главную роль.

Тем не менее, в Сети то и дело ходят слухи о завершении кинокарьеры знаменитого артиста. В новом интервью Владимир Машков прокомментировал эту информацию.

"Кино — это деятельность длительная, проектная. Что же мы будем ее заканчивать? Конечно нет. Будут предложения и планы — будем работать", - расставил все точки над i прославленный артист в беседе с ТАСС.

Напомним, что в 2018 году Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, а в 2023-м его назначили председателем Союза театральных деятелей России. А спустя год Машков стал директором московского театра "Современник", с сохранением должности в театре Олега Табакова.

