Все распродал, завещание не оставил: кому достанутся остатки наследства Умара Джабраилова

Умар Джабраилов в прошлом был одним из самых богатых и влиятельных людей России. У него было несколько бизнесов, много недвижимости. Предприниматель крутил романы с известными российскими представительницами бомонда. Проще говоря, жил на широкую ногу.

Но все изменилось в последние годы. Пагубные привычки и другие события в жизни привели к депрессии и серьезным проблемам в финансовой сфере. По слухам, бизнесмен накопил много долгов.

Адвокат Умара Джабраилова Александр Карабанов утверждает, что бизнесмен распродал все, что было из активов. Вырученные средства он вложил в ряд проектов, которые не выстрелили, а деньги ему никто не вернул.

"Недавно он еще во что-то вложился, речь идет о миллионах. От него отвернулись, после того как он обеднел. К сожалению когда мужчина теряет деньги и власть, многие близкие становятся чужими. Разочарование в людях было. Он всегда вспоминал о прошлом, в настоящем его ничего не устраивало", — сообщил Карабанов изданию "СтарХит".

О своей личной жизни Джабраилов не распространялся, но известно, что у него есть две дочери. Старшая – Даната – родилась в 1990 году. Младшая – Альвина – через три года. По данным СМИ, обе женщины живут в Монте-Карло. По мнению адвоката бизнесмена, все имущество достанется Данате и Альвине, хотя завещание Джабраилов не оставил.

Завязал с наркотиками, мечтал найти любовь и панически боялся заболеть: что происходило с Умаром Джабраиловым перед смертью >>

"Вообще в кавказских диаспорах вопрос наследования решается достаточно просто — согласно традициям. И, как правило, каких-то финансовых споров по этому поводу не возникает. Точный круг наследников мне неизвестен", - заключил Карабанов.

О смерти Умара Джабраилова стало известно накануне. Тело бизнесмена с огнестрельным ранением обнаружили в одном из столичных отелей. Сообщается, что он совершил самоубийство, однако близкие в эту версию не верят.

Не самоубийство: дочь назвала ошеломляющую причину смерти Умара Джабраилова >>