Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник, 2 марта, поблагодарила Россию и других членов Совета Безопасности ООН за теплый прием на заседании этой организации.

Супруга президента Соединенных Штатов участвовала в заседании на тему "Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что наше государство высоко ценит усилия Мелании Трамп в воссоединении детей с их семьями в рамках кризиса на Украине. Москва поддерживает конструктивное взаимодействие по линии российского детского омбудсмена и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в этой сфере, цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Мелания Трамп написала письмо Владимиру Путину — в нем первая леди США призвала президента России к защите детей, отметив, что он способен сделать это одним росчерком пера. С тех пор, по словам супруги американского лидера, у нее с Путиным установлен открытый канал связи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что Мелания Трамп является самым сильным оружием Соединенных Штатов. Свое мнение о первой леди США белорусский политик объяснил тем, что она могла бы многое предложить в решении украинского конфликта: "Думаю, для Трампа это было бы неплохо".