Андрей Губин назвал имя своей самой большой любви: это известная певица

Более 20 лет назад Андрей Губин считался одним из самых успешных и востребованных артистов на отечественной эстраде. Его хиты "Мальчик-бродяга", "Зима-холода" и "Девушки, как звезды" напевала вся страна. Однако в какой-то момент артист тихо ушел со сцены.

О том, что случилось, Губин не любит говорить. В одном из интервью он обмолвился, что перестал выступать из-за неизлечимой болезни: врачи поставили ему диагноз левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой человек постоянно ощущает боль во всем теле. Андрей уверяет, что он буквально "гниет заживо".

В результате в 28 лет он завершил карьеру. Но и в личной жизни Губину не повезло. Несмотря на то, что он был любимцем женщин, фанатки были готовы на все ради него, но сам певец признался, что у него была одна большая и настоящая любовь - певица Люся Кобевко, солистка модного в нулевых дуэта "Карамель".

"Ее я любил сильнее всех. Но изменил ей. Наши отношения надломились... Нам стало не о чем говорить. У нее характер волевой, я понял, что не смогу быть с ней. Я привык к другим отношениям. Потом я понял, что у нее кто-то есть", - рассказал Губин в интервью Собчак.

По словам артиста, после расставания с Кобевко он несколько лет ни в кого не влюблялся. Отметим, что Андрей Губин официально никогда не был женат, детей у него тоже нет.

