Трамп заявил о готовности к бесконечной войне

США располагают "практически неограниченным" запасом боеприпасов среднего и большого калибра.

Война с Ираном может продолжаться вечно, заявил американский президент Дональд Трамп. Помимо собственных запасов, у Штатов есть хранилища в других странах с высококачественным вооружением.

"Войны можно вести вечно и очень успешно", - подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Soical.

При этом ранее агентство Bloomberg писало, что запасы ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива могут быстро иссякнуть, если Иран будет поддерживать нынешнюю интенсивность ударов.