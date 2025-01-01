Киевский режим предвидит трудности из-за переключения внимания западных спонсоров с украинского конфликта на военную операцию США и Израиля против Ирана. В этом признался утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Как заявил предводитель киевского режима в интервью Corriere della Sera, "у нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства".

Зеленский признал, что теперь у Соединенных Штатов и их союзников есть более значимые приоритеты: "Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны".

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял попытки Зеленского вписаться в информационную повестку, высказывая свое "авторитетное мнение" о ситуации на Ближнем Востоке. Кошкович с сарказмом предложил взглянуть "на этого самовлюбленного клоуна", которого "никто ни о чем не спрашивал".

Зеленскому уже доводилось терпеть пренебрежение со стороны западных доноров, когда у тех появлялись более важные дела. Летом 2025 года удары США по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите НАТО, который всецело посвятили "вмешательству самого мощного союзника Европы в расширяющийся конфликт за пределами евро-атлантического региона".