Госдеп США эвакуирует сотрудников из ближневосточных стран

Этим утром США и Израиль атаковали сразу несколько районов Тегерана. Бомбардировки продолжались всю ночь. По данным Пентагона, уничтожены командно-контрольные пункты, системы ПВО и другие объекты. В результате ответных действий Ирана поражены американская база в Бахрейне и посольство в Саудовской Аравии. Ликвидированы десятки военных США в Дубае. Госдеп эвакуирует сотрудников из ближневосточных стран. Надежды свергнуть иранский режим не оправдались.

Среди целей США и Израиля - сменить режим в Иране. Но народ страны дает свой ответ. Участники многотысячного митинга в Тегеране скандируют "Нет переговорам. Нет капитуляции. Война с Америкой!". Люди вышли на улицы, несмотря на постоянную угрозу ракетных атак. Всю ночь в городе происходили взрывы. Множество прилетов зафиксировано по зданиям вокруг офиса государственного телевидения Ирана. Также под ударами правительственные здания и военные объекты по всей территории страны. В частности, поражены база беспилотников в Чока - Балке на западе страны и портовые сооружения и корабли в гавани Бандар - Аббас.

Центральное командование США рапортует об уничтожении 11 кораблей Ирана. Утверждается, что это полностью лишило страну военного присутствия в Оманском заливе. Но одновременно Израиль и США бьют по мирным объектам в Иране. Это кадры последствий удара по госпиталю Ганди. Спустя двое суток подсчет числа погибших все еще идет.

Тегеран отвечает на удары по своей территории

Иран отвечает. Пассажиры гражданского самолета засняли старт иранской баллистической ракеты по одной из целей в Персидском заливе. Под ударами практически все страны, где находятся американские военные базы. В Бахрейне беспилотниками атакован пункт базирования Пятого флота ВМС США. В Катаре ПВО перехватила две иранские баллистические ракеты. А всего за три дня конфликта уже более 100. В Саудовской Аравии под ударом посольство США.

Президент Трамп заявил, что Иран получит еще более жесткий ответ. После воздушной фазы операции не исключена наземная. Но окончательное решение еще не принято.

Иран тем временем, помимо военных действий, принимает меры, которые могут оказать экономическое давление на США и их союзников. После атаки на завод компании "Арамко" в Саудовской Аравии и возникшего пожара предприятие временно прекратило работу.

Сегодня Тегеран нанес удар по еще одному заводу и пригрозил атаковать нефтепроводы противников, чтобы препятствовать экспорту нефти с Ближнего Востока. С этой же целью, как заявили в Корпусе стражей исламской революции, полностью блокирован Ормузский пролив. Любое судно, которое попытается пройти, будет уничтожено.