Российские авиакомпании продолжают вывозить туристов из ОАЭ

Российские авиакомпании начали осуществлять вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов. Минувшей ночью сразу несколько бортов с нашими туристами прибыли из Дубая в Москву и другие города страны. А первые самолеты с соотечественниками из Абу-Даби и столицы Омана – Маската - приземлились накануне поздно вечером в аэропорту Шереметьево.

Как заявили в российской ассоциации туроператоров, из ближневосточного региона домой вернулись уже около полутора тысяч человек, ещё около 2 тысяч наших туристов ожидают вылета сегодня.

Отметим, из-за режима закрытого неба в странах Персидского залива начиная с 28 февраля были отменены свыше 700 рейсов, в том числе более 60 связанных с Россией. Заложниками ситуации стали порядка 100 тысяч наших сограждан. Из них около 20 тысяч - это те, кто находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.