Собянин: Московские предприниматели регулярно доставляют гумпомощь на передовую

Свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи и спецоборудования отправили московские предприниматели в зону спецоперации и регионы в прошлом году.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, бойцам на передовую доставляли тепловизоры, средства связи и системы РЭБ, беспилотники и генераторы. А жителям новых регионов России, а также Курской и Белгородской областей - снаряжение, технику и медикаменты.

При этом свой вклад вносят не только владельцы бизнесов, но и целые коллективы предприятий. Кроме того, компании также помогают с трудоустройством и социальной адаптацией вернувшихся участников СВО.