Не оставляйте в беде: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Никиты Евсеева

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!".

Наш следующий сюжет о 16-летнем Никите Евсееве из Приморского края. У мальчика тяжёлое генетическое заболевание - нейрофиброматоз первого типа. В организме ребёнка появляются опухоли, которые становятся злокачественными. Из-за этого Никита пережил ампутацию ноги, также прошёл курс сложной химиотерапии. Но болезнь по-прежнему не отступает. Мальчику срочно требуется специальный препарат, который закрепит результаты лечения и подарит шанс на жизнь. Но стоит лекарство очень дорого. Более миллиона рублей.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Никиты.

Стиснув зубы, улыбается. Через пару часов протез натирает так, что боль становится невыносимой. В 14 Никите пришлось заново учиться ходить. Левую ногу ампутировали полностью - до тазовых костей.

"Какая-то поломка гена произошла, и опухоль выросла. Потом больше и больше начало расти, и все. Химия не помогает. Она в мышцу росла уже, и все. И ампутировали ногу", - рассказал Никита.

Рос обычным мальчишкой. Увлекался спортом и рыбалкой. В 12 лет пришла боль. Диагноз врачей – нейрофиброматоз первого типа. Тяжелое наследственное заболевание. Практически не поддается лечению.

"Он сказал, что ты шутишь, этого не может быть. В общем, я сказала, нет, это не шутка, Никита. Все очень серьезно. И мы поплакали. Он сказал, больше мне психологов не зови. Я мужик. Ну пусть будет так, будем привыкать к новой жизни", - говорит Полина Евсеева, мама Никиты.

В каждом десятом случае опухоль становится злокачественной. Никите не повезло. Начали химиотерапию. Ребенок ее стойко перенес, но было очень тяжело. Врачи настояли на ампутации. Надеясь, что это спасет мальчику жизнь.

"Доктор пришел, сказал, что все прошло по плану, все нормально, все хорошо. То есть все хорошо, да? И я пошла в реанимацию и увидела его... Это ни одной маме не пожелаешь такого. Очень страшная картина", - рассказала Полина Евсеева.

Всем казалось - это победа. Никита вернулся в школу. Снова пошел с папой на рыбалку. Но очередное обследование показало - болезнь не отступила. Злокачественные клетки атаковали организм снова - в легких появились метастазы.

"Когда накрывает и смотришь, господи, неужели вот это вот с нами случилось, и за что такая несправедливость, когда ребенок во всех качествах положительный и дружелюбный, и всегда за справедливость топит", - сказала мама Никиты.

Прогнозы сейчас крайне осторожные. Никите срочно нужен специальный препарат - он закрепит результат лечения. Промедление будет стоить мальчику шанса на выздоровление. Но больше миллиона рублей - баснословные для семьи деньги. Родители просят о помощи.

"Не оставляйте нас, пожалуйста, в беде. Никита очень хочет жить, активный образ жизни вести, и мы его в этом поддерживаем. Помогите нам, пожалуйста, спасти ребенка. Без вас мы не справимся", - отметила Полина Евсеева.

О будущем Никита пока мечтает с большой опаской - он просто хочет жить, учиться, изобрести удобный модульный протез. Мама испечет торт. Папа и старший брат уже готовят новые снасти. В наших силах помочь семье, которая уже преодолела столько препятствий и не хочет сдаваться.

