Москвичам рассказали о погоде в предстоящие праздники

В Международный женский день, который отмечается 8 марта, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Такой прогноз дал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Как уточнил эксперт в интервью АГН "Москва", температура в ночь с 7 на 8 марта будет варьироваться в пределах пяти-восьми градусов ниже нуля. Днем в праздничный день прогнозируется минус два-пять градусов. Цыганков подчеркнул, что это "нормальная для Москвы погода – весны пока нет".

В эфире радио Sputnik Анатолий Цыганков напомнил, что в столичном регионе "по норме должно быть начало весны после 25 марта". Однако за последние пять лет мы привыкли к оттепелям в начале календарной весны: "Тепло наступало раньше, но тем не менее, даже в прошлом году, март был теплый, а потом стало холодно – в апреле пошел снег и всё испортил".

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов допустил в беседе с РИА Новости, что "солнце проявит себя" 8 марта. Хотя и будет легкий морозец, но "все-таки при солнце на небе".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что первая неделя календарной весны в столичном регионе пройдет под знаком оттепели — температурный фон ожидается на два-три градуса выше климатической нормы.