Украинский куратор взорвал своего диверсанта в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Екатеринбурге.

Россиянин 1985 года рождения по заданию спецслужб Украины должен был подорвать машину руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Он работал по поддельному паспорту.

В момент задержания он был на связи со своим куратором из Украины. Тот осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого диверсант получил ранения, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.