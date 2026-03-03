Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории

В 9 классе появится устный экзамен по истории перед сдачей ОГЭ.

Нововведение заработает с 2027-2028 учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. План подготовки учителей и школьников к этому экзамену уже готов.

"Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Ранее Минпросвещения анонсировало сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Норма начнет действовать в приемную кампанию 2027-2028 учебного года.