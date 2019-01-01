Предсказания Жириновского поразили своей точностью: все сбылось до последнего слова

В апреле будет четыре года со дня смерти Владимира Жириновского. Однако популярность политика даже стала шире, чем при жизни. Все благодаря предсказаниям Жириновского.

В Сети пользуются бешеной востребованностью видео политика, в которых он дает прогнозы по самым разным вопросам. Так, Жириновский очень точно предрек хронологию нынешнего геополитического хаоса: крах украинской государственности, за которым следует неминуемый взрыв на Ближнем Востоке.

По версии Жириновского, удар по Ирану станет спусковым крючком, который запустит глобальную турбулентность. Дальше, по мнению политика, события потянут за собой цепочку: обвал рынков, нефтяные рекорды и вынужденную встречу сверхдержав за столом переговоров, чтобы зафиксировать новый миропорядок.

Так, Владимир Жириновский предсказал переговоры президентов России и США еще в 2019 году. Выступая на дебатах в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", он заявил, что Трамп и Путин могут провести встречу и договориться о будущем Украины. По словам политика, это будет отличное достижение. Основатель ЛДПР предполагал, что США должны будут признать российский суверенитет над Новороссией: все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс, заключил Жириновский.

Дальше - больше. Еще 13 лет назад Жириновский напророчил Алле Пугачевой незавидное будущее. Политик был уверен, что Примадонна готова на все ради денег и славы. Он обвинил певицу в низкой социальной ответственности и заявил, что карьера Примадонны построена на пиаре и "фанере", а не на таланте. Также он отметил, что артистка готова "лечь под любого руководителя" ради выгоды. Напоследок лидер ЛДПР предупредил Пугачеву, что звездность временное явление и зависит от внешних обстоятельств.

Самое поразительное, что политик смог точно предвидеть поведение артистки в сложной ситуации. Все знают, что в 2022 году Примадонна сбежала из страны и кардинально поменяла свою позицию в отношении России.

В Сети пользователи поражены точностью предсказаний Жириновского, по их мнению, все сбылось до последнего слова.