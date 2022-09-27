Третья мировая война: от пророчеств Нострадамуса к неминуемой реальности 2026 года

Новостные ленты с каждым днем все больше напоминают сценарий фильма о конце света. География военных конфликтов расширяется с ураганной скоростью, а оружие воюющих сторон не оставляет человечеству ни единого шанса на выживание. Третья мировая война, о которой когда-то говорили как о гипотетической угрозе, теперь кажется неминуемой реальностью.

Что нас ждет?

Любители мистики вновь обращаются к книге "Пророчества" Мишеля Нострадамуса — туманность формулировок француза позволяет применить его предсказания практически к любой ситуации. Например, убийство духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вполне соответствует пророчеству "Великий человек будет поражен в тот день ударом молнии". Фраза "Дважды поверженный Восток ослабит Запад", написанная еще в XVI веке, может описывать ход нынешней военной операции США и Израиля.

Прогноз Нострадамуса неутешителен: из его катренов следует, что в арабских странах появится Антихрист, который при помощи разрушительного оружия одержит победу в войне, разгромит Старый Свет и практически полностью истребит его обитателей.

С востока должна начаться Третья мировая война и в пророчествах Ванги: "Весной начнется война на Востоке, и разразится Третья мировая война". Правда, США начали свою "Эпическую ярость" против Ирана 28 февраля, но при сильном желании верить в предсказания один день, как говорится, погоды не делает.

Впрочем, скептики напоминают про несбывшиеся прогнозы болгарской провидицы: Ванга обещала, что Третья мировая война начнется в 2010 году, с применением ядерного оружия и апокалиптическими последствиями в виде практически вымершего Северного полушария. По прошествии 16 лет очевидно, что предсказательница оказалась не права.

Зато все весомее звучат слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого при жизни многие считали чуть ли не клоуном — настолько фантастическими казались его геополитические прогнозы. Как предупреждал политик, на Ближнем Востоке "развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина", поскольку "дело идет о Третьей мировой войне". Агрессия американцев против Ирана будет дорого строить всем, ведь Иран — это "не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово", там "будут самые страшные события", подчеркивал Жириновский.

Предупреждение эпатажного политика не было услышано. Напротив, президент США Дональд Трамп провозгласил свою активность в ближневосточном регионе спасением от глобального конфликта: "Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет". Однако миротворческий настрой Трампа остался только на словах — в действительности нынешний хозяин Белого дома стал самым воинственным президентом в истории Соединенных Штатов.

Американские ученые подтверждают, что добиться прогресса в устранении экзистенциальных рисков для мира так и не удалось. Стрелки "Часов Судного дня" в начале 2026 года экстремально приблизились к ядерной полуночи, отражая неминуемое приближение условной точки гибели человечества. До Третьей мировой войны и ядерной полуночи, которая поставит точку в истории нашей цивилизации, осталось всего 85 секунд.

Безусловно, цифра эта носит условный характер. Она наглядно показывает: времени и возможностей для исправления ситуации осталось крайне мало, но они пока есть. Президент России Владимир Путин подчеркивал, как важно использовать такие возможности в ситуации, когда "очень много конфликтного потенциала". Понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене, отмечал глава государства.

Что же делать?

Говоря про "скатывание" мира к Третьей мировой войне, Владимир Путин успокаивал: "Опасностей много, они возрастают, но не надо никого пугать". А как быть обычным людям, которые ежедневно получают порцию нервирующей информации из обычного выпуска новостей?

Клинический психолог Сергей Григорьев отмечает, что наша психика эволюционно не рассчитана на непрерывный режим выживания в безопасной, но тревожной среде: "Мы не спасаемся от хищника, но мозг все равно включен как при угрозе".

Однако полностью отказаться от чтения и просмотра новостей — не выход. Когнитивно-поведенческий психолог Константин Почтенный поясняет: "Не получится совсем избегать новостного потока. Иначе неизвестность тоже будет создавать тревогу". Эксперт предлагает включить режим "дозированной информированности": тратить ежедневно не более 15-30 минут на ознакомление с новостями, а в идеале — ограничить сам процесс тревоги. Почтенный советует выделить, скажем, 20 минут в день, когда разрешаешь себе погрузиться в эмоцию тревожности. Если нервозность нахлынет в неуставное время — напомнить себе про действующий распорядок и переключить внимание на что-то другое.

Однако далеко не у всех получается "отключить" тревожность одним усилием воли. Научиться концентрироваться на чем-то приятном поможет несложное упражнение. Психотерапевт Анна Виноградова рекомендует технику "Картинка": нужно вспомнить место, событие или обстоятельства, в которых было хорошо и спокойно, а затем постараться мысленно вернуться в это состояние. Выполнять это упражнение лучше в уединенном месте. Сосредоточиться на выбранной приятной картинке поможет ровное глубокое дыхание, отсутствие визуальных раздражителей (лучше закрыть глаза), подходящий звуковой фон (например, шум волн или дождя — записи можно найти в интернете).

Психотерапевт Алла Петрова рассказала, что чувство контроля над эмоциями дает переключение на бытовые вещи. Специалист рекомендует бороться с тревогой, занимаясь повседневными делами: уборка, приготовление еды, помощь ребенку с домашним заданием. Пойдет на пользу и физическая нагрузка, которая запустит выработку эндорфина — это антидот кортизола, гормона стресса.

Этот метод прекрасен тем, что не только помогает справляться с нервозностью, но и приносит приятный результат в виде чистой квартиры и хороших оценок в дневнике ребенка, а также напоминает: жизнь продолжается, несмотря на содержание новостных лент.