Тело Умара Джабраилова доставили в родовое село

Тело бизнесмена Умара Джабраилова доставили утром 3 марта в Чечню.

Бывшего сенатора похоронят в его родовом селе Новые Атаги. Погребальная процессия начнется после 11:00, процессия пройдет пешком от дома родственников бизнесмена до кладбища, сообщили ТАСС его родственники.

Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в ЖК "Vesper Tverskaya" в тяжелом состоянии после попытки самоубийства. Врачи не смогли его спасти.

По данным источников "Ъ", рядом с ним был обнаружен пистолет Luger. Никакой предсмертной записки он не оставил. Следственный комитет начал проверку. Дочь Джабраилова утверждает, что его заставили совершить суицид.