Ляпнувший гадость про Жукова Губин получил жесткий ответ

На днях Андрей Губин дал откровенное интервью Ксении Собчак. Среди прочего некогда один из самых успешных и востребованных артистов отечественной эстрады высказался о коллегах. Так, Андрей Губин не оценил талантов Люси Чеботиной, Мари Краймбрери и Zivert, а Ани Лорак и вовсе назвал своей самой нелюбимой певицей, потому что она "горлопанит". Кроме того, продюсера, композитора Игоря Крутого Губин назвал интриганом.

Однако больше всего досталось лидеру группы "Руки вверх!" Сергею Жукову. По мнению Андрея Губина, исполнителю таких хитов как "Крошка моя" и "Студент" просто позорно выходить на сцену с такой дикцией.

"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит шепеляво: „Привет, девчонки!“ Это ли не позор? Это позорище! Это профнепригодность! А он в "Лужниках" дает концерт на 70 тысяч человек", - возмутился Губин.

Прокомментировал высказывания ляпнувшего гадость артиста продюсер Сергей Дворцов. Для начала он заявил, что не согласен с тем, что Сергей Жуков выглядит позорно на сцене. "Это человек-легенда", - высказал мнение продюсер.

При этом Дворцов справедливости ради подчеркнул, что и Губин - легенда. По его мнению, тот мог бы продолжать карьеру, если бы не болезнь. "Почему один артист востребован, а другой — нет? Давайте будем честны: это две абсолютно разные ситуации. Губин — тоже легенда, и Жуков — легенда. Но Андрей, к огромному сожалению, взлетел стремительно и так же быстро ушёл в тень. Его сразил недуг, с которым он борется до сих пор. Он болен. И я абсолютно уверен: если бы не болезнь, Андрей Губин сегодня тоже блистал бы, собирал стадионы и крупнейшие концертные площадки. Поэтому я могу пожелать Андрею только одного — скорейшего выздоровления. И пусть к нему вернется хотя бы творческое вдохновение", - заключил Дворцов в беседе с aif.ru.