Президент США Дональд Трамп назвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом — это основатель знаменитого в Соединенных Штатах бродячего цирка XIX века.

Нынешний хозяин Белого дома вновь раскритиковал своего предшественника, заявив, что "сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму".

Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, Байден подарил Украине вооружение и боевую технику "сверхвысокого качества" на сотни миллиардов долларов, но "не потрудился заменить его" в американских арсеналах.

Зеленского уже не раз обвиняли в создании "цирка на государственном уровне". Еще до начала российской специальной военной операции министр инфраструктуры Украины назвал Зеленского циркачом из-за подписанного им указа о ремонте автомобильных дорог с весьма странными данными по финансированию.

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял "самовлюбленного клоуна" Зеленского, которого "никто ни о чем не спрашивал", однако утративший легитимность президент Украины спешит высказаться по любому политическому поводу.