Банки задумали усложнить россиянам снятие наличных в кассах

Российские банки просят наделить своих сотрудников полномочиями по приостановке операций клиентов, предполагающих снятие наличных в отделениях и кассах.

Как пишут "Известия", в кредитно-финансовых организациях предложили ввести "период охлаждения" по аналогии с банкоматами, чтобы защитить клиентов, попавших под влияние мошенников.

В отдельных банках рассказывают, что уже реализуют внутренний регламент, требующий от сотрудников при выдаче наличных клиентам удостовериться, что люди не находятся под воздействием преступников. В частности, предписано выяснить, звонили ли клиенту представители неких компаний или ведомств. При появлении подозрений на то, что человека "ведут", сотрудник банка может вызвать полицейских или позвонить родственникам клиента.

При этом подчеркивается, что снятие наличных денег в отделениях и кассах банков, в отличие от банкоматов, не связано какими-то лимитами, поэтому потенциальные потери жертв мошенников в таких ситуациях ничем не ограничены.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, что в рамках мер по "обелению" российской экономики предлагается ограничить внесение наличных на свои вклады или счета через банкоматы суммой 1 миллион рублей в месяц. Бесконтрольное внесение денег позволяет легализовать доходы, полученные от скрытой преступной деятельности, поэтому власти решили исключить эту возможность.

Между тем начальник Управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, почему кредитно-финансовые организации блокируют счета граждан, а также объяснил, что предпринимать в такой ситуации. Курьянов подчеркивал, что нет четкой суммы, действия с которой могут вызвать подозрения банка, — мониторинг на предмет мошеннической деятельности идет даже по небольшим операциям.