В Москве обсудили проведение Года единства народов России

Общие ценности, история и стремление создать лучшее будущее. В столице состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению Года единства народов России.

Руководители ведомств, члены кабмина и общественных организаций обсудили цели и задачи, а также подготовку плана основных мероприятий. Как подчеркнули эксперты, новые поколения формируют облик страны. Особое внимание - образовательным проектам, поддержке духовно-нравственных ценностей, а также взаимодействию молодёжи с героями Отечества - ветеранами и участниками спецоперации.

"Конечно, единство народов, и об этом свидетельствует вся наша история, это наш с вами стратегический ресурс, и это наша с вами опора. Нам важно, чтобы Год единства стал не просто серией мероприятий и отчётов, а личным опытом сопричастности к этим событиям. И здесь очень важно говорить о единстве языком смыслов, который понятный всем гражданам нашей великой страны", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.