Тысячи незрячих жителей Москвы получили комплексную поддержку и реабилитацию

Итоги работы столичного подразделения Всероссийского общества слепых подвели сегодня в Москве. Минувший год оказался чрезвычайно важным для организации, которая отметила свой вековой юбилей.

В числе значимых реализованных проектов - десятки различных программ, направленных на создание комфортной среды для людей с особенностями здоровья.

Как подчеркнули на конференции, городские власти активно поддерживают эти важные инициативы. Благодаря им тысячи незрячих жителей столицы получили комплексную поддержку и реабилитацию. И в этом бесценная заслуга каждого участника организации.

"Вкладывали в эту работу свое доброе сердце, свою душу. И работа каждого из вас, она наполнена заботой о ближнем. Это, конечно, видно. Наполнена благородством и высокой гражданской ответственностью", - отметила Лариса Картавцева, депутат Мосгордумы.