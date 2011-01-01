Собянин: Реконструкцию Воробьевского путепровода планируется завершить осенью

Реконструкцию Воробьёвского путепровода в Москве планируют завершить уже осенью. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Работы выполнены на треть. Причем, полностью путепровод не закрывался.

Бетон отваливался кусками, прогнившая арматура превратилась в труху, вода струилась ручьями. Ездить по такому путепроводу было просто опасно. Причём, под ним тоже. На крышу легко мог упасть фрагмент перекрытия. Поэтому решение о комплексной реконструкции Воробьёвского моста было принято оперативно, и работа началась.

"Капитальный ремонт предусматривается выполнять по четырём захваткам. По первой захватке сейчас уже смонтированы новые опоры, смонтированы балки перекрытия и сейчас идёт уже устройство дорожной одежды. На второй захватке, где мы сейчас с вами находимся, здесь происходит демонтаж", - пояснил Руслан Болотин, заместитель руководителя ГБУ "Гормост".

65-метровому Воробьевскому путепроводу уже почти 70 лет. И за это время его несколько раз латали, но капитально никогда не ремонтировали. Он является частью улицы Косыгина и проходит над проспектом Вернадского, делая этот транспортный узел удобной и важной развязкой в Гагаринском районе Москвы.

"Реконструкция Воробьёвского путепровода — часть большой системной работы. С 2011-го мы привели в порядок около 60 мостовых сооружений. В этом году работы запланированы также на других объектах: Кузьминском, Минском-1, Щёлковском, Новокаширском — МКАД, Ростокинском, Горбатом, Волоколамских путепроводах и мостах в ТиНАО", - сообщил Собянин.

Работы идут ударными темпами. Каркас половины моста уже успели собрать заново. Положили новые плиты, установили связывающую арматуру, пробросили инженерные коммуникации. Самое сложное, говорят строители, это сделать так, чтобы москвичи не почувствовали неудобств. Втиснуться между двумя интенсивными потоками непросто, но все-таки успешно справляться удаётся.

Работы ведут, не перекрывая движение, а крупные фрагменты путепровода устанавливают ночью. Тем не менее, в любое время по меньшей мере две полосы остаются открытыми для движения и обязательно есть где пройти пешеходам.

Завершить комплексную реконструкцию Воробьёвского путепровода планируется уже этой осенью. В результате проще и быстрее будет добраться до важных городских объектов – спортивного комплекса на Воробьёвых горах, стадиона "Лужники", МГУ им. Ломоносова и Московского дворца пионеров. Специалисты дают гарантию, что без крупного ремонта мост простоит четверть века.