В Москве арестовали водителя, который сбил 16-летнюю девочку

Тимирязевский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Олега Постникова, который в минувшее воскресенье сбил на севере города 16-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась в больнице.

Мужчине предъявлено обвинение. Выяснилось, что в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину водитель признал и подтвердил, что в субботу употреблял спиртные напитки, а в воскресенье утром сел за руль своей "Лады".

По словам задержанного, машина двигалась со скоростью 80–100 км/ч, а он просто не справился с управлением. После аварии мужчина сбежал, задержали его лишь спустя несколько часов.