Московские врачи прооперировали прилетевшую с Бали серфингистку

Ксения Якушева с грустью рассматривает видео и фотографии из солнечного Бали. Поехала отдохнуть и научиться покорять волны на сёрфе. Но все пошло не по плану.

"Я встала, поняла, что я начинаю падать, и в океане не особо понятно, насколько близко дно к тебе находится. Было принято молниеносное логическое решение, что нужно просто нырнуть в воду. А оказалось, что воды там было совсем чуть-чуть, поэтому я всем весом тела приземлилась на лодыжку. Посерфила десять минут, упала с доски. Очнулась - гипс", - рассказал Ксения.

Но острове Ксения осталась без полноценной медицинской помощи. Потому что оформила неправильную страховку. Она не включала занятия экстремальными видами спорта.

"Мне сказали, что у меня перелом в трех местах, что он сложный. Назвали цену операции, я поняла, что надо лететь домой. Если при переводе наши деньги, она почти миллион стоила", - говорит Ксения.

Пришлось срочно возвращаться домой с переломом лодыжки. Но перелет в таких случаях тоже опасен.

"На высоте больше риск образования тромбов в конечности. Плюс, невозможность соблюдения режима возвышенного положения конечности приводит к ухудшению трофики и наступлению отека", - пояснил Валерий Кочемасов, врач травматолог-ортопед ГКБ им. Юдина.

При длительном перелете может даже начаться некроз тканей. Но Ксении повезло, таких осложнений не было. Только отек. Но он тоже добавил врачам сложностей.

"Это просто оттягивает иногда оперативное вмешательство из-за того, что человек прилетает уже с выраженным отеком и приходится откладывать операцию из-за опасности осложнений", - отметил Валерий Кочемасов.

К врачам больницы имени Юдина Ксения попала через сутки после перелома. Если бы Ксении оказали помощь на Бали сразу, то осложнений можно было бы избежать. И период реабилитации был бы короче. Ходить без костылей она теперь сможет только через несколько месяцев. Но желание покорить серф у нее не пропало, не действуют даже уговоры мамы. Но в следующей раз девушка пообещала быть аккуратней и оформить правильную страховку.