Умара Джабраилова похоронили в чеченском селе: проститься пришли десятки людей

В Чечне похоронили бизнесмена Умара Джабраилова, который покончил с собой накануне ночью. Траурная церемония прошла в его родовом селе Новые Атаги.

Проститься с бизнесменом пришли десятки людей: это родственники, близкие и друзья покойного.

Тело Умара Джабраилова, завернутое в саван, несли на носилках. Церемония прошла от дома родственников бизнесмена до кладбища.

Умар Джабраилов скончался в ночь на 2 марта. Его тело нашли в одном из отелей в центре Москвы. Он совершил самоубийство. В последнее время, по словам знавших бизнесмена людей, Джабраилов находился в депрессии.

Адвокат Умара Джабраилова Александр Карабанов утверждает, что бизнесмен распродал все, что было из активов. Вырученные средства он вложил в ряд проектов, которые не выстрелили, а деньги ему никто не вернул.