Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не собирается проводить выборы президента Украины во время возможного перемирия с Россией.

Как подчеркнул Зеленский в интервью Corriere della Sera, выборы на Украине состоятся только после полного завершения конфликта с Россией, а не во время перемирия.

При этом утративший легитимность президент Украины выразил сомнения в том, что станет вновь бороться за пост главы государства: "Посмотрю, чего хотят украинцы".

Ранее Зеленский заявлял, что к следующим президентским выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня. В то же время в Верховной раде появилась рабочая группа по разработке поправок в законодательство, цель которых — организация выборов в условиях военного положения.

На Западе не верят в честность потенциальных выборов. Британцы отмечали, что нужный Зеленскому результат выборов предсказуем. Интернет-комментаторы предполагают, что швейцарские банковские счета главы киевского режима уже достаточно наполнены деньгами, чтобы отправиться на пенсию куда-нибудь на берег Женевского озера.