Карл III подложил свинью Гарри и Меган Маркл: хотел как лучше, получилось как всегда

В Сети муссируются слухи о скором приезде принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Великобританию. Якобы этому активно способствует король Карл III, который борется с онкологическим заболеванием и уверен, что "затаенная обида — пустая трата времени". Более того, говорят, будто родитель уже подготовил для гостей роскошный особняк, но есть нюанс.

Карл III намерен протянуть принцу Гарри и Меган Маркл "последнюю оливковую ветвь" в самое ближайшее время и распорядился предложить им в качестве резиденции в Великобритании шикарный дом, из которого незадолго до этого выселили его брата Эндрю, передает The Mirror.

В Сети пользователи немедленно отреагировали на новость. Многие сочли, что таким образом король подложил свинью младшему сыну и его жене. В Сети комментаторы гадают о мотивах такого решения Карла III: одни полагают, что король хотел сделать как лучше, но получилось как всегда, другие же думают, что таким изощренным образом тот решил отомстить сыну и невестке.

Дело в том, что у особняка дурная репутация именно из-за Эдварда, который не так давно лишился титулов на фоне скандала с файлами Эпштейна. Не секрет, что Эдвард и Джеффри Эпштейн дружили, поговаривают, что брат британского короля замешан в темных делишках финансиста. Так, в посмертных мемуарах Вирджиния Джуффре и вовсе обвинила экс-принца в сексуальном насилии.

На протяжении 20 лет Эндрю жил в Royal Lodge — 30-комнатном особняке на территории Виндзорского замка. И вот недавно его оттуда выставили. Теперь же Карл III хочет передать дом Гарри и Меган Маркл.

