Следователи ответили на новость о найденной семье Усольцевых

Следственный комитет не подтвердил информацию об обнаружении тел пропавших Усольцевых.

"Не подтверждаем", - сообщила "Аргументам и Фактам" Представитель Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Кроме того, новых поисков после последнего выезда отряда и не было.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что семью Усольцевых нашли в шурфе - это вертикальная горная выработка небольшой глубины.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. На данный момент приоритетной является версия о несчастном случае. Следствие также отрабатывает криминальную версию исчезновения семьи.