Лавров поймал США на вранье об Иране: "Мы ничего не видим"

Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, как уверяли Соединенные Штаты в обоснование своей военной операции против исламской республики, никто до сих пор не видел. На это указал во вторник, 3 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как подчеркнул российский дипломат, имеются подтверждения со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и американских профессиональных разведчиков того, что "Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие".

Глава МИД России отметил, что у нашей страны вызывают серьезные вопросы те предлоги, которыми американцы объясняют начало операции в Иране. При этом политик назвал нереалистичными попытки требовать от иранских властей, чтобы их страна единственная в мире отказалась от права обогащать уран.

Лавров призвал немедленно прекратить бои на Ближнем Востоке, в которых гибнет гражданское население. Министр напомнил, что в числе жертв — уже более 150 детей, сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти при решении начать военную операцию против Ирана "не нацеливались" на духовного лидера исламской республики аятоллу Али Хаменеи. Однако утверждение главы Госдепа не соответствует высказываниям президента США — Дональд Трамп хвалился тем, что "убил его (Хаменеи) раньше, чем он убил меня".

Дипломат и историк, в прошлом — посол России в ряде государств ближневосточного региона Вениамин Попов назвал нынешнюю войну на Ближнем Востоке рубежным событием и большой ошибкой Трампа, которая будет иметь серьезные последствия и для Соединенных Штатов, и для всего мира.