Мокрый снег вернется в Москву

В столичном регионе прогнозируется возобновление осадков в форме мокрого снега. Об этом предупредил во вторник, 3 марта, Гидрометцентре России.

Как следует из прогноза на официальном сайте Гидрометцентра, снег и мокрый снег ожидаются в Москве с 3 по 6 марта, при этом температура воздуха будет слабоположительной — до плюс двух градусов.

С 7 марта столбики термометров вернутся в зону отрицательных значений. Температура может опускаться до минус четырех градусов.

Ранее москвичей предупредили, что к Международному женскому дню подарка в виде настоящей весны можно не ждать. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в праздничный день прогнозируется минус два-пять градусов, и подчеркнул, что это "нормальная для Москвы погода – весны пока нет".

Метеоролог Евгений Тишковец также предлагал не ждать многого от марта, ведь в средней полосе России это, с точки зрения климата, зимний месяц. Наступление календарной весны не означает приход метеорологической весны — периода, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через нулевую отметку в зону положительных значений.