Пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом рассказал во вторник, 3 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявление представителя Кремля последовало за утверждением главы киевского режима Владимира Зеленского о согласовании очередного этапа переговорного процесса. По словам утратившего легитимность президента Украины, пресловутый раунд должен состояться в Абу-Даби в период с 5 по 8 марта.

Однако Дмитрий Песков счел очевидным, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке вряд ли можно говорить о новом раунде переговоров по Украине в Абу-Даби.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что изменения темпов переговорного процесса по Украине из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке пока нет, сообщает ТАСС.

Зеленский тем временем позволил себе открыто выразить недовольство тем, что ближневосточный кризис вытеснил из инфополя тему Украины — теперь просить денег и оружие у западных спонсоров гораздо сложнее. Глава киевского режима признал, что теперь у Соединенных Штатов и их союзников есть более значимые приоритеты: "Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны".