"Осталось не так много": врачи спасают Григория Лепса

Не секрет, что у Григория Лепса были серьезные проблемы со здоровьем. Не раз артиста буквально с того света вытаскивали медики. В новом интервью стало известно, что состояние певца оставляет желать лучшего.

Григорий Лепс вышел в свет и сообщил, что активно работает. Певец записывает новый альбом, который собирается в скором времени представить публике. Однако здоровье подводит прославленного исполнителя. Ему отказывает голос. Врачи спасают его как могут.

"На улице непогода, и голосовые мои связки не очень хорошо себя чувствуют на сегодняшний день. Но я с этим борюсь. У нас есть прекрасные врачи, и я надеюсь, что обратно буду в форме. Надеюсь, что альбом людям понравится. К тому же там осталось не так много песен", - сообщил Григорий Лепс "КП".

Артист прокомментировал скандал с певицей Славой, выступление которой в Пензе стало притчей во языцех. Григорий поддержал артистку. "Кошмар какой... Я каждый день нормальный, а они искренне считают, что я бухой, ну и какая разница... Как реагировать? Да никак не реагировать! Работать дальше. Я с ней хорошо знаком, она великолепная девчонка, жизнелюбивая. У нее стержня на три мужика хватит", - заявил певец Super.

